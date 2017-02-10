Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Штукатурные работы и монтаж систем на ‘Ростов-Арене’ выполнили на 60%

13:15 Пятница, 10.02.2017

На стадионе «Ростов-Арена» продолжается активное строительство. Так на объекте, сообщает сайт донского правительства, более чем на 60 процентов завершены штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализования, водо- и теплоснабжения.

Кроме того, сегодня на 90 процентов завершена кладка кирпичных перегородок, на 85 процентов готова кладка наружных стен и перегородок, на 77 процентов установлены сборные элементы настила трибун. Ведется благоустройство территории. Строительная готовность объекта — около 70-ти процентов.

Еще темы рубрики

10 февраля 2017
Юных жителей донского края приглашают к участию в фестивале ‘Звезда Спасения’
10 февраля 2017
Штукатурные работы и монтаж систем на ‘Ростов-Арене’ выполнили на 60%
10 февраля 2017
В Азове открылась выставка истории зерна
10 февраля 2017
Ростовчане хотят отменить плату за капремонт в домах, где его уже провели

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.