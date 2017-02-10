Штукатурные работы и монтаж систем на ‘Ростов-Арене’ выполнили на 60%
На стадионе «Ростов-Арена» продолжается активное строительство. Так на объекте, сообщает сайт донского правительства, более чем на 60 процентов завершены штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализования, водо- и теплоснабжения.
Кроме того, сегодня на 90 процентов завершена кладка кирпичных перегородок, на 85 процентов готова кладка наружных стен и перегородок, на 77 процентов установлены сборные элементы настила трибун. Ведется благоустройство территории. Строительная готовность объекта — около 70-ти процентов.
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