Синоптики: ‘Погода в ближайшие три дня на Дону будет неустойчивой’

Донской регион сегодня с раннего утра оказался во власти дождя со снегом. Как правило, такая погода тут же становится причиной заторов на дорогах. В донской столице сервис Яндекс.Пробки оценивал их в семь баллов.

В ближайшие три дня на Дону погода действительно будет неустойчивой. По данным Гидромета, утром возможен небольшой туман и гололед на дорогах. Столбики термометров будут колебаться от -2 до +3 градусов, периодически будет идти дождь со снегом. А в ночь на Крещение, 19 января, погода резко изменится, и некоторые жители региона могут испытать небольшой климатический стресс

«Сказать, что крещенские морозы будут, не могу, но ожидается похолодание. Даже днём температура достигнет отрицательных значений, в частности 19 января не будет практически разницы между ночной температурой и дневной», — прокомментировала начальник Ростовского гидрометцентра Наталья Самолётова.

В Ростове ночь с 18 на 19 января температура опустятся до -4 градусов. Ветер достигнет 11-ти метров в секунду. Добавим, а в северных районах области солбики термометра опустятся до -9 градусов.

Синпотики сделали для нас погодную выборку. За всю историю метеонаблюдений абсолютный минус был достигнут 1927 году, тогда температура составила около -27 градусов. А, например, в 1955 году на Крещение в Ростове было плюс 13 градусов. Поэтому крещенские морозы для Дона это скорее условное понятие. Отметим, что в этом году в ночь на Крещение синоптики прогнозируют высокое атмосферное давление, в связи с этим метеочувствительным людям стоит воздержаться от купание в проруби.