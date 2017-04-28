Донские синоптики рассказали о погоде в мае
Апрель удивил жителей Дона снегом. Впрочем, заморозки в конце этого месяца синоптики фиксировали и раньше. Например, в 50-60 годах в станице Казанской и в Миллеровском районе. Весенние дожди лишь ненамного превысили норму. Зато они пополнили запасы продуктивной влаги в почве.
«По температурному режиму дальше ожидается хорошая погода, комфортная, тёплая, до конца месяца температура 15-20 градусов и выше, а ночью от 5 до 10 градусов», — говорит заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Марина Назарова.
Если капризный апрель запомнился дождливой, ветреной и холодной погодой, то в мае она будет в основном хорошей. 1-го мая-без осадков. А вот 9-го мая возможен небольшой дождь, но только утром.
«Май ожидается по среднемесячной температуре выше нормы, в целом в будет тепло и без осадком. Лишь к концу декады возможны небольшие дожди, температуры воздуха ночью будет от 5 до 10 градусов тепла, возможны ночью заморозки, на поверхности почвы до минус одного. А днем воздух прогреется до 18 градусов», — говорит заместитель начальника отдела Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.
И уже к концу мая в нашем регионе земля прогреется и, утверждают специалисты, будет до 32-ух тепла. И не устают предупреждать любителей пикников — именно в этот период повысится пожароопасность. А потому на природе необходимо быть аккуратнее с огнем.
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