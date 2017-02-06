Синоптики: ‘В ближайшие часы на Дону резко похолодает’

Ростовская область вновь оказалась во власти атмосферных фронтов. Дождь, который лил не переставая этой ночью, утром стал плавно переходить в мокрый снег и наледь.

Погода сегодня преподнесла нам не очень приятные сюрпризы — с утра обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Причем по северу области преобладал снег, что не лучшим образом сказалось на состоянии дорог и в целом затруднило автомобильное движение.

В Ростове-на-Дону осадки незначительным образом повлияли на дорожную обстановку. Снежного покрова не образовывалось, снег таял, превращаясь в лужи и потоки воды. Известный интернет-сервис оценивал ростовские пробки в восемь баллов. Но это было примерно до 9 часов утра, позже уровень загруженности дорог упал до 4-5 баллов. А сейчас, ближе к концу рабочего дня, начинает нарастать. Немалое влияние на это оказывает и понижение температуры. Сейчас ближе к вечеру показания термометра постепенно переходят в минусовой сектор.

Сегодняшнюю обстановку можно было бы легко списать на типичную для наших широт февральскую погоду, если бы не тревожные показания синоптиков. Уже ближе к ночи ожидается значительное понижение температуры.

«Сегодня в течение дня температура воздуха на севере региона уже понизилась, по южным районам еще сохраняется слабый плюс, но в течение дня температура будет понижаться. В ночные часы составит от 7 до 12 градусов, по северу до 18 градусов, а в крайних северных районах столбики термометров могут опуститься до 24 градусов в утренние часы. До конца недели сохранится морозная погода с температурой воздуха в ночные часы от 14 до 19 градусов мороза, по северу до 25 градусов, а в крайних северных территориях в середине недели температура воздуха может опуститься и до 30 градусов», — рассказала ведущий специалист Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

Таким образом, нас ожидает возвращение зимы с достаточно низкими температурами, на что февраль имеет полное право. Жителям Дона остается только утепляться и быть предельно внимательными на дорогах.