Скульптуру казачки в Покровском сквере Ростова укутали в шарфик
Сердобольные ростовчане укутали скульптуру донской казачки в бордовый шарф. Яркий предмет женского гардероба появился на памятнике, который расположен в Покровском сквере. Фото опубликовал на страничке один из пользователей виртуального пространства. Свой снимок он подписал: «В такие морозы с шарфиком теплее».
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