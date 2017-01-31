Скульптуру казачки в Покровском сквере Ростова укутали в шарфик

Сердобольные ростовчане укутали скульптуру донской казачки в бордовый шарф. Яркий предмет женского гардероба появился на памятнике, который расположен в Покровском сквере. Фото опубликовал на страничке один из пользователей виртуального пространства. Свой снимок он подписал: «В такие морозы с шарфиком теплее».