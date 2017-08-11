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ОБЩЕСТВО

Слезы святого Лаврентия: жители Дона увидят метеоритный дождь

16:40 Пятница, 11.08.2017

Слезы святого Лаврентия обрушатся завтра ночью на донской регион. Так ученые называют метеоритный дождь. Как рассказали «Дон-ТР» в ростовской обсерватории, последний раз наблюдать такое явление можно было 25 лет назад. Звездопад происходит из-за прохождения Земли через пылевой шлейф кометы Свифта-Таттла.

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