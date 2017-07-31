Случайные прохожие в Ростове задержали вора, вырвавшего сумку у девушки

Сегодня вечером ростовчане стали свидетелями задержания вора. По словам очевидцев, молодой человек вырвал из рук девушки сумку и бросился на утек. Но далеко ему убежать не удалось — оказавшиеся рядом мужчины быстро отреагировали на крики потерпевшей и задержали злоумышленника. Они скрутили воришку, повалили его на землю, вызвали наряд полиции. Дальнейшая судьба вора пока неизвестна, ждут представителей правоохранительных органов.