Случайные прохожие в Ростове задержали вора, вырвавшего сумку у девушки
Сегодня вечером ростовчане стали свидетелями задержания вора. По словам очевидцев, молодой человек вырвал из рук девушки сумку и бросился на утек. Но далеко ему убежать не удалось — оказавшиеся рядом мужчины быстро отреагировали на крики потерпевшей и задержали злоумышленника. Они скрутили воришку, повалили его на землю, вызвали наряд полиции. Дальнейшая судьба вора пока неизвестна, ждут представителей правоохранительных органов.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.