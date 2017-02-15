Снег в Ростове убирают не только коммунальщики, но и жители города

Автодороги Ростовской области обработаны противогололедными смесями. 2,5 тысячи тонн ушло на эти цели. В уборке снега участвуют сотни спецмашин, только на улицы донской столицы их вышло больше 140. Но ликвидируют сугробы не только спасатели и коммунальщики. Как и кто чистит город и что будет тем, кто этого не делает?

Владимир Диденко своего рычащего помощника выводит на прогулку по улице Пушкинской только третий раз за эту зиму.

«В детстве любил снег, а сейчас не люблю — слишком много выпало», — шутит Владимир Диденко.

Конкуренцию иностранному снегоуборщику сегодня на улицах Ростова составляют только специалисты из Средней Азии, очень стараются. Снег для них не только диковинка, но и неплохая зарплата. Рабиджан свою отправляет на родину в Ферганскую долину.

Штрафы за снег у нас можно получить внушительные.

«Для должностных лиц они составляют от 5 до 20-ти тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 50-ти тысяч рублей», — комментирует директор управления ЖКХ Первомайского района Ростова-на-Дону Павел Соловьев.

За уборку снега отвечают управляющие компании и ТСЖ, если придомовая территория отмежована им, либо районные власти. Специальные комиссии уже составляют акты. Критерий чистоты двора прост.

«Снег должен быть сдвинут, посыпано антигололедное покрытие, чтобы люди не скользили», — поясняет директор управления ЖКХ Первомайского района Ростова-на-Дону Павел Соловьев.

А в некоторых ростовских школах уборка снега сегодня стала темой урока технологии, то есть труда. В школе №82 уборку снега начали еще в 6 часов утра. Сначала с лопатами вышли взрослые — так называемые мобильные группы, затем перед уроками их сменили старшеклассники, а теперь работают семиклассники. Двор почти убрали, а зоодно и снеговиков слепили. Убрали не только свой двор, но и прилегающие улочки, а снегу нашли применение.

«Этот снег мы потом вывозим в наши школьные поля. У нас есть полтора гектара земли, на этой территории очень много газонной части. Снегом мы удобряем снегом наши клумбы, чтобы потом весной они благоухали», — говорит директор школы №82 Елена Фролова.