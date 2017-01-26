Снегопад в Ростовской области будет идти весь день

В Ростовскую области сегодня вернулась настоящая зима. Города, районы и трассы засыпает снегом. На дорожную ситуацию стихия пока серьезно не повлияла. Больших заторов нет. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает обстановку в 4 балла из десяти возможных. Правда, утром было 7 и уже произошло несколько ДТП — в районе пригородного вокзала маршрутное такси въехало в автобус, а на пересечении Малиновсокого и 339-й Стрелковой дивизии столкнулись четыре автомобиля.

Синоптики предупреждают, что снег будет идти весь день, также ожидают похолодание. В мэрии Ростова этим утром был собран оперативный штаб. На улицы города для расчистки снега и обработки их реагентами было решено вывести более 100 единиц техники. Они уже приступили к работе. Мы следим за обстановкой и будем информировать о ситуации во всех наших выпусках.