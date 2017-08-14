Со вторника по пятницу сотни ростовчан останутся без света

Из-за проведения технических работ с 15 по 18 августа на некоторых улицах Ростова отключат свет. Об этом сообщает официальный портал городской думы и администрации Ростова-на-Дону со ссылкой на ростовские городские электрические сети.

Так, в эти дни с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Штахановского 10/4, ул. Андрея Сладкова 87, 87/1, 89; ул. Зорге 22/91; просп. Стачки 188/3, 190/2; ул. Совхозная 1-35; просп. Коммунистический 2, 2/1, 2/2, 2/3; просп. Стачки 191; пл. Тружеников 14-20, 18А; пер. Днепровский 115 А, пер. Днепровский 115Б, пер. Днепровский 115/1.

18 августа на просп. Коммунистический 2/1, 6/1,8/1, 10, 10А, 12Б; просп. Стачки 193/3 свет вернут на час раньше – в 16:00.