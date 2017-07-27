Сохранением Парамоновских складов займется специальная рабочая группа
В донском правительстве сообщили о создании межведомственной структуры, которая будет заниматься сохранением Парамоновских складов. В нее войдут представители профильных министерств и ведомств, представители местной власти, собственники, а также инициативные жители региона.
Сейчас склады выставлены на торги со стартовой ценой в 8,5 миллиона рублей. Добавим, в настоящее время арендатором Парамонов является ООО «Альянс-М». Организация неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения.
«Парамоновские склады — это знаковый объект в истории нашего города, его состояние контролируется на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Исключить памятник из федерального реестра объектов охраны культурного наследия невозможно, поэтому будущему собственнику предстоит большая работа, его ждут жесткие проверки. Со стороны региональной и городской власти будущему владельцу должна быть оказана вся необходимая поддержка по приведению исторического объекта в надлежащий вид», — прокомментировал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
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