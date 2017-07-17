Соседские войны: камнем преткновения стали детские коляски

Комфортные условия в одной из многоэтажек Ростова организовали молодые родители. На лестничной площадке первого этажа они оставляют детские коляски. Эта незаконная парковка не устраивает соседей. Возник конфликт и дело дошло до суда.

На стенах подъезда пятиэтажного дома в Александровке радужные картинки, но настроение мультгероев жильцы не поддерживают. Настоящий скандал разгорелся из-за колясок, их молодые мамы оставляют на первом этаже.

«Нам начали клеить анонимные записки с просьбой убрать коляски. Потом у нас мусор оказывался в колясках. Начали игрушки пропадать из колясок. Однажды мою коляску просто украли», — рассказывает Ирина.

Все это привело к тому, что предприимчивые жильцы установили металлические крепления. С их помощью коляски фиксируют под почтовыми ящиками. Это не пришлось по душе жителям первого этажа. Мария лестничную площадку теперь называет незаконной парковкой, так как согласия на установку колясок не давала.

«Открывается дверь бабушки, она сразу упирается в коляску. Когдя я получаю квитанции, не могу нормально открыть электросчетчик, чтобы снять показания. Это не очень комфортно. Почтальон не может подойти к ящикам», — говорит Мария.

Правила пожарной безопасности и санитарные нормы нарушены, посчитала Мария и обратилась в суд. Мамы с детьми настаивают, что у них нет выбора — без лифта коляску не поднять. Найти общий язык соседи так и не смогли. Хотя, по закону, общей собственностью можно распоряжаться только сообща.

«Лестничные площадки являются общим имуществом собственников многоквартирного жилого дома. У всех собственников равные права. Но распоряжаться каким-то образом, преобразовывать, производить конструктивные изменения этих мест общего пользования необходимо с согласия всех собственников», — комментирует адвокат Юлия Абрамова.

Делёжка подъездной территории встречается нередко. Но, чтобы конфликт дошел до суда, с таким, говорит адвокат, еще не встречалась. В любом случае, на чьей стороне правда, теперь решит правосудие — первое слушание назначили на 15 августа.