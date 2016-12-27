Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

Сошедший с рельсов трамвай спровоцировал на Лендворце пробку

12:10 Вторник, 27.12.2016

Сошедший с рельсов трамвай спровоцировал в Ростове транспортный затор. Инцидент произошел накануне вечером на остановке «Лендворец». Как рассказывают очевидцы, вторые колёса «десятки» вывернули и поехали по асфальту. В результате происшествия никто не пострадал, но авария затруднила движение транспорта. На месте образовалась автомобильная пробка, два трамвайных маршрута не могли выйти в рейс. Вернуть состав на рельсы ремонтники смогли только через три часа.

Еще темы рубрики

27 декабря 2016
Ребята со всего донского региона приехали на Губернаторскую елку
27 декабря 2016
В Ростове проходит последнее в 2016 году заседание гордумы
27 декабря 2016
Новый аквакомплекс открыли на базе Южного научного центра РАН
27 декабря 2016
Взрастить ‘Дерево Добра’ может любой ростовчанин

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.