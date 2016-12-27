Сошедший с рельсов трамвай спровоцировал на Лендворце пробку

Сошедший с рельсов трамвай спровоцировал в Ростове транспортный затор. Инцидент произошел накануне вечером на остановке «Лендворец». Как рассказывают очевидцы, вторые колёса «десятки» вывернули и поехали по асфальту. В результате происшествия никто не пострадал, но авария затруднила движение транспорта. На месте образовалась автомобильная пробка, два трамвайных маршрута не могли выйти в рейс. Вернуть состав на рельсы ремонтники смогли только через три часа.