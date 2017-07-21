Сотрудники ГТРК «Дон-ТР» спасли от гибели пернатого хищника
Красивую птицу спасли от гибели сотрудники телерадиокомпании «Дон-ТР». Пустельгу с перебитым крылом накануне нашли у Радио Дома. Спустя всего несколько часов крылатый хищник обрел новый дом. Найденыша приютила коллекционер экзотических пернатых Анна Борисова. Пустельга — птица семейства соколиных. Наиболее распространенный пернатый хищник Центральной Европы после канюка. В последнее время облюбовала города и прилегающие к ним территории. Обладает способностью к трепещущему полёту.
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