Сотрудники ростовского ФСБ возложили цветы к мемориалу павшим воинам на Братском кладбище
Павших воинов почтили сотрудники ростовского ФСБ. Они возложили цветы в к мемориалу на Братском кладбище, который установлен в память о подвиге пятерых сотрудников управления, которые героически погибли в 1941 году. Тогда, во время первой оккупации Ростова, им удалось сдержать натиск немецких диверсантов. Это позволило отправить из захваченного города несколько эшелонов с ранеными.
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