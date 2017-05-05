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ОБЩЕСТВО

Сотрудники ростовского ФСБ возложили цветы к мемориалу павшим воинам на Братском кладбище

18:38 Пятница, 05.05.2017

Павших воинов почтили сотрудники ростовского ФСБ. Они возложили цветы в к мемориалу на Братском кладбище, который установлен в память о подвиге пятерых сотрудников управления, которые героически погибли в 1941 году. Тогда, во время первой оккупации Ростова, им удалось сдержать натиск немецких диверсантов. Это позволило отправить из захваченного города несколько эшелонов с ранеными.

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