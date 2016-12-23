Социологи ЮФУ выяснили, какое у жителей Дона новогоднее настроение

Институт социологии и регионоведения ЮФУ провел исследование «Новогодние праздники: символы и традиции, ожидания и планы». Учёные опросили более 500 жителей разных городов Дона.

По данным пресс-службы вуза, мнение по 2016 году у людей разделилось, но количество позитивных и негативных отзывов оказалось одинаковым. При этом многие ожидают от следующего года позитивных эмоций.

Главный символ новогодних праздников для ростовчан, по мнению социологов — ёлка, на втором месте — мандарины, а вот за Деда Мороза проголосовало меньшее количество респондентов. Отметим, что самыми яркими событиями уходящего года ростовчане считают победы Дональда Трампа и ФК «Ростов» над «Баварией».