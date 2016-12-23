Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Социологи ЮФУ выяснили, какое у жителей Дона новогоднее настроение

13:28 Среда, 21.12.2016

Институт социологии и регионоведения ЮФУ провел исследование «Новогодние праздники: символы и традиции, ожидания и планы». Учёные опросили более 500 жителей разных городов Дона.

По данным пресс-службы вуза, мнение по 2016 году у людей разделилось, но количество позитивных и негативных отзывов оказалось одинаковым. При этом многие ожидают от следующего года позитивных эмоций.

Главный символ новогодних праздников для ростовчан, по мнению социологов — ёлка, на втором месте — мандарины, а вот за Деда Мороза проголосовало меньшее количество респондентов. Отметим, что самыми яркими событиями уходящего года ростовчане считают победы Дональда Трампа и ФК «Ростов» над «Баварией».

Еще темы рубрики

23 декабря 2016
В Новочеркасске откроют выставку, посвященную истории десантного корабля
23 декабря 2016
‘Книжное Рождество’: в Донской публичной библиотеке поздравят особенных детей
23 декабря 2016
Президент России дает большую пресс-конференцию
23 декабря 2016
Губернатор: ‘Стадион ‘Ростов-Арена’ планируют сдать 1 ноября 2017 года’

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

гость 21.12.2016

По инсайду получается Институт социологии и регионоведения нарисовал исследование, реального опроса не было