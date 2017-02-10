Совет, курирующий деятельность студотрядов, может появиться на Дону

На Дону может появиться координационный совет, курирующий деятельность студотрядов. С таким предложением обратились активисты к председателю Законодательного собрания региона Александру Ищенко. На встрече также обсудили вопросы компенсации платы за проезд и субсидирования медосмотров.

«Сегодня Россия живет в новых условиях, но студенчество у нас по-прежнему активно и оно хочет получить производственный опыт. И очень важно, чтобы государство помогало наиболее активным студентам в решении этой задачи», — говорит председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.