Спасатели: ‘Лед на донских водоемах в ближайшие недели не окрепнет’

Скоро все жители донского региона будут отмечать Новый год и Рождество. Почти 10 дней отдыха предоставят людям возможность заняться любимыми делами. Многие отправятся на водоемы в надежде покататься по льду или порыбачить. Но спасатели Ростовской области предупреждают гостей и жителей региона: лед на всех водоемах области еще не окреп.

Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области не устает говорить о том, что выходить на поверхность водоемов Ростовской области опасно для жизни. Будьте внимательны и следите за детьми!