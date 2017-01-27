Спасатели предупреждают о гололеде на донских трассах

Предупреждение донских спасателей. Сегодня по области возможен снег и гололед. Автомобилистов Ростовской области просят быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Днем в северных районах температура может достигать 16 градусов ниже нуля. В среднем по области — минус 11 минус 16. По югу до минус шести.