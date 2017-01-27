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ОБЩЕСТВО

Спецборт МЧС доставил из Ростова в Москву тяжелобольных детей Донбасса

21:02 Пятница, 27.01.2017

Спецборт МЧС России доставил сегодня десятерых тяжелобольных детей Донбасса из Ростова на лечение в Москву. Воздушное судно приземлилось на аэродроме «Жуковский». Во время транспортировки пациентов сопровождали сотрудники МЧС и благотворительного фонда Елизаветы Глинки «Справедливая Помощь».

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