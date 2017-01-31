Спецборт МЧС доставит из Крыма в Ростов и Питер тяжелобольных пациентов

Из Симферополя в Ростов и Санкт-Петербург спецбортом МЧС России эвакуируют тяжелобольных детей и одну женщину. Они нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Самолет уже вылетел из подмосковного Раменского.

Одного маленького пациента доставят в Областную детскую клиническую больницу города Ростова-на-Дону, а женщину и второго ребёнка — в Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт физиатрии и пульмонологии и Научно-исследовательский институт детских инфекций Минздрава России в городе Санкт-Петербурге соответственно.