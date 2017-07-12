Спецборт МЧС доставит тяжелобольных детей из Ростова в Санкт-Петербург и Москву

Самолет МЧС Sukhoi Superjet 100 переправит из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург и Москву троих тяжелобольных детей. Как сообщили в МЧС России, маленькие пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной медпомощи. Летающий госпиталь оснащен современным оборудованием. Также во время полета детей будут сопровождать специалисты отряда «Центроспас», Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России и опытный психолог.