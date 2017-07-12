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ОБЩЕСТВО

Спецборт МЧС доставит тяжелобольных детей из Ростова в Санкт-Петербург и Москву

12:59 Среда, 12.07.2017

Самолет МЧС Sukhoi Superjet 100 переправит из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург и Москву троих тяжелобольных детей. Как сообщили в МЧС России, маленькие пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной медпомощи. Летающий госпиталь оснащен современным оборудованием. Также во время полета детей будут сопровождать специалисты отряда «Центроспас», Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России и опытный психолог.

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