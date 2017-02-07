Специальную воду используют при проведении работ на блоке №4 Ростовской АЭС
Четыре тысячи кубометров химически обессоленной воды подготовили для проведения пуско-наладочных работ на строящемся блоке №4 Ростовской АЭС.
Запас используют во время пост-монтажной операции — пролива систем на открытый реактор. Этой водой очистят трубопроводы и оборудование реакторной установки.
Как сообщили в пресс-службе атомной электростанции, это важный этап на пути ввода энергоблока в эксплуатацию. Добавим, пуск блока №4 намечен на 2017 год.
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