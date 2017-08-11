Специалисты рассказали, как установить сплит, чтобы не нарушить покой соседей

Жители одной из многоэтажек по переулку Днепровскому в Ростове-на-Дону поссорились из-за кондиционера. Соседи сверху спасаясь от жары установили сплит-систему, конденсат от которой теперь не только загрязняет окна нижних этажей, но и разрушает бетонную отмостку дома.

В такую жару, говорит председатель ТСЖ Надежда Ивановна, количество кондиционеров в доме увеличивается каждый день, вместе с тем и проблем прибавляется. Неправильно установленные сплит-системы наносят ущерб дому. Вода с устройств стекает прямо на асфальт. Сначала изменяется цвет покрытия, а потом асфальтобетон и вовсе размывается. Процесс этот, как уверяют специалисты, очень быстрый.

«Помыла окно, но капли из кондиционера падают на окно и на стенку. Каждый день приходится вытирать все, сетки оконные стоят, их тоже нужно снимать и мыть», — жалуется жительница дома Ангелина Николаенко.

Ангелина Леонидовна — жительница дома на Днепровском — практически каждый день испытывает трудности. Виной всему короткая водотводная трубка у кондиционера соседей. Вода от сплит-системы стекает на подоконник и оконную сетку. Чтобы все не заплесневело приходится ежедневно мыть окно. Конфликт с соседями решить так и не удается.

«Люди даже обижаются, что мы их просим. Мы их просили письменно два раза, устно это делаем периодически. Но не все так хорошо откликаются», — рассказывает председатель ТСЖ Надежда Бобровская.

На первый взгляд, простой процесс установки кондиционеров оказывается совсем непростым. От того, насколько грамотно все сделали, напрямую зависит правильное функционирование сплит-системы. Профессиональные мастера действуют четко по инструкции, не соблюдение которой может привести к серьезным проблемам.

«Наказуемо конечно, это должен либо мастер исправить, либо фирма, которая устанавливала сплит. Просто бывают спорные вопросы попадаются шумные наружные блоки, поэтому вызывают экспертов и замеряют шумы, исходящие от наружного блока. Трубка конденсата отводится примерно на метр от стены, чтобы она не капала соседям», — поясняет специалист по установке сплит-системы Роман Болгов.

Как говорят специалисты, водоотводную трубку лучше устанавливать из металлопластика — материал считается долговечным и в зимний период не износится. Чтобы не нарушать покой соседей, уровень шума наружного блока не должен превышать 50 децибелов, а внутреннего 35. При установке также следует учитывать расстояние до карниза. Шторы не должны мешать воздуху поступающему из кондиционера.

По Жилищному кодексу России, специальное разрешение на установку сплит-систем требуется только в том случае, если кондиционер предусмотрен для промышленного использования. В бытом использовании разрешений не требуется. Но, поскольку стены дома — это общедомовое имущество, перед установкой, по закону, следует предупредить ТСЖ и убедиться, что жильцы дома не против. Правда, соблюдают это правило далеко не все.