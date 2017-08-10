Вопрос подготовки спортивного резерва Ростовской области обсуждали на заседании коллегии профильного министерства. Там же награждали руководителей спортивных школ, чьи воспитанники отличились на соревнованиях.

Награда всего коллектива. Благодарственное письмо тренеру волгодонской специализированной школы Олимпийского резерва торжественно вручают на коллегии. Министерство спорта благодарит Петра Мирошниченко и весь коллектив за подготовку воспитанников к международным играм инвалидов в Сочи. Знаком губернатора и дипломами отмечены тренеры и преподаватели спортшкол области. Спектр вопросов, обсуждаемых на коллегии широк, есть и конкретные пожелания.

«Наш город давно уже нуждается в 50-метровом плавательном бассейне. Обещают. Есть определенные подвижки в этом плане», — отметил тренер специализированной школы Олимпийского резерва №3 Волгодонска Пётр Мирошниченко.

Есть подвижки и в другом направлении — по дзюдо и самбо. До конца года министерству поручено создать областную спортшколу Олимпийского резерва. В 2016 году на эти цели, а также финансирование отделений еще 42 видов спорта из областного бюджета выделено 608 миллионов рублей.

«Мы часть работы изменения структуры, создания новых учреждений, перераспределения функций уже осуществили в предыдущий период. Сегодня нам необходимо небольшие завершающие детали осуществить в этой конструкции для того, чтобы система работала целостно и полноценно», — пояснил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Также министерству рекомендовано не допустить сокращения числа занимающихся физической культурой и ежеквартально проверять деятельность областных спортшкол. Что же касается модернизации подготовки спортивного резерва региона, его необходимо завершить к концу этого года.