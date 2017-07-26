Справедливороссы обсудили в Заксобрании молодежную политику Дона
Вопросы и проблемы реализации молодежной политики обсудили участники фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области. Молодежи будет посвящен правительственный час заседания донского парламента, оно запланировано на четверг. Депутаты-справедливороссы считают, что за последние пять лет в этом направлении наметились серьезные сдвиги.
«Не пройдет и десяти лет как раз эти люди, которые сегодня представляют молодое поколение, будут управлять государством, стоять на основных должностях. От того какие это будут люди и как их воспитают и будет зависеть будущее Ростовской области и России в целом», — прокомментировал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.
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