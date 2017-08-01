Срубленные деревья на Семашко пустили корни: плитку будут перестилать

Совсем недавно обновленный тротуар на пер. Семашко в Ростове опять придется ремонтировать. Как пояснили в городской администрации со ссылкой на руководство подрядной организации ООО «Дорстрой», под плиткой проросла корневая система срубленных деревьев, поэтому покрытие приподнялось.

Плитку демонтируют и корневые системы удалят, завершить работы планируется в течение двух недель, сообщает пресс-служба администрации Ростова.