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ОБЩЕСТВО

Срубленные деревья на Семашко пустили корни: плитку будут перестилать

17:40 Вторник, 01.08.2017

Совсем недавно обновленный тротуар на пер. Семашко в Ростове опять придется ремонтировать. Как пояснили в городской администрации со ссылкой на руководство подрядной организации ООО «Дорстрой», под плиткой проросла корневая система срубленных деревьев, поэтому покрытие приподнялось.

Плитку демонтируют и корневые системы удалят, завершить работы планируется в течение двух недель, сообщает пресс-служба администрации Ростова.

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Срубленные деревья на Семашко пустили корни: плитку будут перестилать

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