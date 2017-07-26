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ОБЩЕСТВО

Срыв строительства и ремонта больниц в Батайске и Новочеркасске: губернатор потребовал наказать виновных

21:17 Среда, 26.07.2017

Наказать виновных за возврат средств, выделенных больницам Новочеркасска и Батайска, потребовал сегодня губернатор области. На заседании Правительства Василий Голубев попросил у глав городов отчет о причинах срыва работ в медучреждениях. В этом году в Батайске должны были начать строительство терапевтического отделения ЦГБ, а в Новочеркасске приступить к ремонту одного из корпусов горбольницы. На эти цели из бюджета области выделили более 120 миллионов рублей. Однако оба города не смогли начать работы и решили вернуть деньги в казну. Губернатор назвал такое решение «безответственным».

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