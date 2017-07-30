Стартовал международный этап игр «АрМИ-2017″
29 июля стартовал международный этап «АрМИ-2017″. Соревнования по разным направлениям военной подготовки проведут как России, так и за границей. В Московской области уже начали игры танкисты.
Отметим, в международном этапе примут участие и военнослужащие из Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-служба ЮВО. Представители профильной бригады выступят на конкурсах «Инженерная формула» в Тюмени и «Открытая вода» в Муроме Владимирской области. А военные автоинспекторы отправятся на состязания «Дорожный патруль» в подмосковный Ногинск.
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