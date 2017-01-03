Странный красный луч в ночном небе заворожил жителей Таганрога
Жители Таганрога продолжают обсуждать необычное явление — странное сияние в виде красной полосы, уходящей в небо. По словам очевидцев, видение буквально заворожило всех. Таганрожцы особо подчеркнули, что непонятное свечение произошло в канун Нового года, словно дополняя световое оформление города. Стоит сказать, что по рассказам местных жителей подобное в этом месте происходит уже не в первый раз.
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