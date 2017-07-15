Строительно-монтажные работы начали на стадионе «СКА»

На стадионе «СКА» начались строительно-монтажные работы, сообщает сайт донского правительства. Напомним, объект является тренировочной площадкой ЧМ-2018.

Реконструкцию проведут в три этапа, два из которых будут относиться к Чемпионату мира по футболу. После демонтажа трибун и поля подготовят газон и беговые дорожки. Далее начнется монтаж внутренних инженерных сетей и новой трибуны на 500 мест.

Потом строители приступят к возведению административного комплекса. Третий этап работ – строительство учебно-спортивного технического клуба «Старт», которое будет запущено после проведения футбольного турнира.