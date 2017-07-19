Строительство многоэтажки в частном секторе Ростова заморожено по иску соседей

В Ростове разгорается очередной скандал вокруг точечной застройки. Многоэтажка появилась на улице Разина и лишила соседей не только солнечного света, но и нервов. Однако у застройщика все разрешения на возведение высотки есть. Дело дошло до суда, стройка остановлена, дольщики опасаются, что попадут в разряд обманутых.

С этим кирпичным великаном Николай Юшко ведет настоящую борьбу. Нежеланный сосед появился в частном секторе два года назад. Выяснилось,что застройщик — компания «Георострой» — собирается возвести здесь десятиэтажку. Такая перспектива многих не порадовала: новый дом мог закрыть солнечный свет и лишить жильцов покоя.

«Наши права он нарушил тем, что размещение площадок будет создавать гул, который прописан в санитарных нормах, детские, спортивные, хозяйственные. Мы считаем, что — это немаловажный фактор — нарушена инсоляция. Это когда солнце должно попадать определенное количество времени в наши окна и убивать бактерии», — говорит местный житель Николай Юшко.

На строительство у компании «Георстрой» были все права, в том числе и разрешение городского департамента архитектуры и градостроительства. Поэтому дом на улице Разина уверенно набирал этажи. Местные жители решили сделать собственную экспертизу. Ее вывод был однозначный: высотное строительство в этом частном секторе неуместно. Николай Юшко вместе с соседями отправился в суд. Сейчас битва за участок приостановлена, со счетом один-ноль в пользу истцов.

«Строительство заморожено, строительная площадка опечатана судебными приставами уже около месяца», — говорит заместитель директора ООО «Георострой» Евгения Кирвалидзе.

Чтобы доказать неправомерность постройки, уверены в компании «Георострой», суд должен найти специалиста, который сможет беспристрастно оценить многотомную экспертизу.

«Мы как застройщики обратились в лицензированную экспертную организацию и не имеем права сомневаться в их компетенции», — говорит заместитель директора ООО «Георострой» Евгения Кирвалидзе.

По другую сторону баррикад остаются почти 60 человек — именно с их долевым участием возводили дом на Разина. Ключи от квартир они рассчитывали получить уже в сентябре, но судебное разбирательство может затянуться на месяцы. Застройщик говорит: время для сезонных работ, например, внутренней отделки, уже упущено. В городской администрации нам объяснили: у них нет права перепроверять экспертное заключение на строительство.

«Оценка департаментом достоверности положительного заключения экспертизы и соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов Градостроительным кодексом Российской Федерации не предусмотрена», — говорится в ответе администрации.

А значит, считают в мэрии, запретить стройку еще на начальном этапе и предотвратить конфликт они не могли. Правда вопрос, почему одобрили точечную застройку, остаётся открытым.

Высотка на Леваневского — фигурант похожего судебного разбирательства. Компания «Мастер Билдс» собиралась построить здесь десятиэтажку, но тоже столкнулась с протестом соседей. Сейчас высотку решили снести, и, возможно, такая же печальная судьба ждет и новостройку на Разина.

Небольшие застройщики, которые занимаются возведением таких единичных жилых домов, возмущены: говорят, любым иском можно надолго заморозить строительство. Дольщики переживают, смогут ли в обещанный срок въехать в свои квартиры и смогут ли вообще. Этот вопрос сейчас решает суд.

Получается, проблемы с долевым строительством даже после принятия 214-го федерального закона, не исчезли. Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют доверять свои деньги только проверенным фирмам. Правда, когда сотни семей покупали квартиры, например, в том же «Ванте», концерн считался вполне надёжным.