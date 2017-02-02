Строительство завода ‘Марс’ на Дону планируют завершить в октябре

Строительство завода «Марс» в Ростовской области завершится в октябре. Об этом представители корпорации заявили во время встречи с заместителем губернатора Виктором Гончаровым.

«Марс» будет производить в регионе корма для домашних животных. Поставщиками сырья станут местные агропромышленные предприятия. Уже практически готовы главный цех и административные здания. Американская компания намерена выстроить на Дону полный цикл производства: от переработки мяса и рыбы до изготовления корма и его упаковки.

«Во-первых, это инвестиции — более четырех миллиардов рублей. Во-вторых, рабочие места — более 200 человек работающих. В третьих, налоги, которые будут поступать в казну региона уже с 2018 года. Здесь компания «Марс» отработала на 100 процентов, это полностью экологичное производство», — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.