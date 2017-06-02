Студентам с ограниченными возможности из ДГТУ показали работу налоговой инспекции
Экскурсию для студентов с ограниченными возможностями провели сотрудники налоговой службы. Встреча прошла в одной из крупнейших инспекций Ростова — на Сельмаше. Участникам показали, как устроена работа электронных сервисов и рассказали какие качества необходимы сотруднику службы. Экскурсия прошла в рамках проекта сотрудничества налоговиков и ДГТУ. По словам организаторов, главная его цель — помочь людям с ограниченными возможностями трудоустроиться в будущем.
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В налоговую-то и здоровые не все могут попасть работать..