Студентов профучреждений Дона приглашают к участию в конкурсе ‘Сделали сами’
На Дону впервые проходит конкурс «Сделали сами». К участию приглашаются учащиеся средних профессиональных заведений в возрасте от 14 до 30 лет.
Как сообщает сайт донского правительства, победителей определят в трех номинациях: «Столярное дело», «Металлообработка» и «Пищевая промышленность».
Муниципальный этап продлится с февраля по август, в его рамках конкурсанты предоставят фото своих работ. С сентября по октябрь начнется отбор лучших проектов. В ноябре состоится церемония награждения.
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