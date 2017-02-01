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ОБЩЕСТВО

Студентов профучреждений Дона приглашают к участию в конкурсе ‘Сделали сами’

16:18 Среда, 01.02.2017

На Дону впервые проходит конкурс «Сделали сами». К участию приглашаются учащиеся средних профессиональных заведений в возрасте от 14 до 30 лет.

Как сообщает сайт донского правительства, победителей определят в трех номинациях: «Столярное дело», «Металлообработка» и «Пищевая промышленность».

Муниципальный этап продлится с февраля по август, в его рамках конкурсанты предоставят фото своих работ. С сентября по октябрь начнется отбор лучших проектов. В ноябре состоится церемония награждения.

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