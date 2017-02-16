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ОБЩЕСТВО

Студотрядам Дона впервые представили Знамя губернатора

16:13 Четверг, 16.02.2017

Сегодня студенческим отрядам региона впервые представили Знамя губернатора. Торжественная церемония прошла на площадке ДГТУ. Сюда съехались представители педагогических, сервисных и строительных студотрядов. Знамя будет переходящим. Теперь в течение года каждый отряд будет бороться за право обладать им.

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Виктор 16.02.2017

Студентам деньги нужны, а знамя еще и переходящее пусть себе оставит. Лучше бы утвердили местную медаль с правом льгот.