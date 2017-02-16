Студотрядам Дона впервые представили Знамя губернатора

Сегодня студенческим отрядам региона впервые представили Знамя губернатора. Торжественная церемония прошла на площадке ДГТУ. Сюда съехались представители педагогических, сервисных и строительных студотрядов. Знамя будет переходящим. Теперь в течение года каждый отряд будет бороться за право обладать им.