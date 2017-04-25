Суд огласит решение по делу Александра Хуруджи 3 мая

Решение по делу Хуруджи огласят в Ворошиловском районном суде Ростова 3 мая. Об этом стало известно сегодня после окончания заседания, которое, как предполагалось, станет последним. Напомним, владелец компании «Энергия» Александр Хуруджи был задержан по обвинению в мошенничестве и хищении у компании «МРСК Юга» около 500 миллионов рублей. Разбирательство длится уже более двух лет, сам предприниматель свою вину полностью отрицает.

«Мы верим, что Александр абсолютно не виновен. В это верят, по-моему, уже все. Даже прокуратура. Мы будем продолжать за него бороться», — говорит уполномоченный при президенте РФ по защите правы предпринимателей Борис Титов.

Помимо Александра Хуруджи — основного акционера компании «Энергия», — на скамье подсудимых её бывший гендиректор Сергей Конопский. Сегодня суд предоставил им последнее слово — это заключительный этап перед вынесением приговора. Бизнесмены обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах. Их компания несколько лет поставляла электроэнергию предприятию «МРСК Юга» через собственные сети. По версии следствия, в результате ряда незаконных действий «Энергия» получила от «МРСК Юга» почти полмиллиарда рублей.

«Их действия были квалифицированы по статье 159, кроме того действия Хуруджи были квалифицированы по статье «Легализация денежных средств», а действия Конопского — по статье «Незаконное предпринимательство», — говорит помощник председателя Ворошиловского районного суда в г. Ростове-на-Дону Татьяна Чулкова.