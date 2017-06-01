Северо-Кавказский окружной военный суд рассмотрит дело о подготовке теракта в Ростове-на-Дону. На скамье подсудимых оказались две женщины — Татьяна Карпенко и Наталья Гришина. Следствие установило, что с октября 2015 по январь 2016 года они планировали террористический акт в одном из торгово-развлекательных центров города Ростов-на-Дону. Обе женщины являются сторонницами исламистских радикальных движений и разделяют взгляды международных террористических организаций,запрещенных на территории России, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.