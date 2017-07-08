Свадебный переполох: в ЗАГСах Ростова 7 июля зарегистрировали больше 300 пар

Праздник, который официально называется Всероссийским днем семьи, любви и верности, будут отмечать завтра, 8 июля. С каждым годом он становится всё популярнее у будущих молодоженов. В этот раз он выпадает на субботу, поэтому работники ЗАГСа ожидают три рекордных свадебных дня.

Супруги Хмелёвы отмечают золотую свадьбу. Любовь с первого взгляда случилась в Беларуси, куда Галина попала по распределению. На одном из концертов, её очаровал статный музыкант военного оркестра. О магии семерок в дате бракосочетания никто из них тогда и не задумывался, больше молодых волновали цифры на часах.

«Вот тебе дают столько-то времени, значит ты за 10 часов должен все успеть. Первой брачной ночи не было, потому что в 22 часа заканчивалось увольнение», — рассказывает Михаил Хмелёв.

Незаметно пролетели 50 лет совместной жизни. По словам Галины Хмелёвой, наивно полагать, что их счастье заключается в красивой дате свадьбы. Она уверена, что здесь математика другого порядка.

«В семейной жизни необходимо терпение, умение прощать, мириться со многим. Важна любовь, конечно», — говорит Галина Хмелёва.

День трех семерок — трижды счастливый день. В ростовских ЗАГСах большой свадебный переполох. Десятки пар заранее выбрали оригинальную дату. А если учесть, что она приходится в канун Дня семьи, любви и верности, то, кажется, все звезды сошлись для самого счастливого бракосочетания.

Только в ЗАГСе Пролетарского района сегодня 50 раз играли вальс Мендельсона. Всего же в Ростове 7 июля 2017 года появилось больше 300 семей. Пришлось даже дополнительно продлевать работу дворцов бракосочетания на два часа.

Сотрудники ЗАГСа воспоминают, что ровно 10 лет назад желающих пожениться было в разы больше, тогда и началась мода на цифры. Сегодня особо суеверные пары, кажется, решили выжать из этого дня все возможные семерки.

«У нас сегодня ожидается пара, которая решила зарегистрироваться 7.07.2017 года в 17 часов 17 минут 17 секунд», — комментирует руководитель ЗАГСа Пролетарского района Ростова-на Дону Ирина Карпенко.

Помимо классических свадеб сегодня нет отбоя и от выездных церемоний.

«Многие люди верят в эти числа и вкладывают в это свой особенный смысл. Как проверить? Возможно, только временем», — говорит церемониймейстер Ника Новак.