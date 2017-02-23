‘Свистки’ продолжают тормозить работу ростовских автобусов

В Ростове-на-Дону с общественного транспорта продолжают брать мзду. История с так называемыми «линейными диспетчерами», которые обложили данью водителей автобусов и маршруток, да и к тому же сильно тормозят движение на остановках, уже не раз обсуждались. Но до сих пор «свистки», как называют их в народе, продолжают фактически рэкет на дорогах донской столицы.

Они называют себя «линейными диспетчерами», но ни внешним видом, ни документально, как того требуют правила, это не подтверждают. Перед тем, как определить время, которое водитель общественного транспорта должен простоять на остановке, диспетчеры собирают с шоферов деньги. Суммы фиксированные, и всем работникам автобусов и маршруток известны. Впрочем, как и сами сборщики, в народе имеющие еще одно прозвище — «свистки». Такие подробности, естественно, можно узнать только из первоисточников. От тех, кто работал в этой сфере. И нам представилась такая эксклюзивная возможность.

«Мы собирали по 200 рублей, промежуток — 100 рублей, конечка — 200. 500 рублей с одного автомобиля. В маршруте бывает от 20-ти машин. Примерно в месяц гараж получает от 500 тысяч до миллиона с одного маршрута. Мы, получается, с водителей сбиваем деньги, а если водитель отказывается платить, его снимают с линии. Он не может выйти на маршрут, если он не оплатит эти деньги», — говорит «свисток».

Упомянутый «гараж» — это некая штаб-квартира, куда и поступает «дань» от контролеров движения. Но как нам рассказали, этот денежный круговорот не ограничен одними стенами. Говорят, их дальнейший путь проложен по прямой в криминальную сферу.

«Какие-то крестные отцы, грубо говоря, устраивают такие поборы. Это не самостоятельные люди, они просто маленькие пешки, которые просто собирают деньги. А сама оплата идет куда-то далеко», — говорит водитель Сергей Приходько.

«Туда попадают все, кто сидел в тюрьме, все уголовники. Такая работа — с людей надо выбивать деньги. Кто-то не хочет давать, кто-то «завтра», кто-то отлынивает. Кто-то не хочет давать добровольно. Туда можно попасть только по знакомству, довольно тёпленькое местечко. Почему, потому что работа — не бей лежачего. Зарпалта хорошая! Таких зарплат в принципе очень мало», — говорит свидетель.

Рассказывают, что на маршруте три основных диспетчера — два на конечных пунктах, один — промежуточный. Интервал движения между автобусами и маршрутками они контролируют с помощью секундомера. Но зачастую реальная картина такова — возле остановки происходит затор, автобусы скапливаются, занимают несколько полос движения. От простоев общественного транспорта страдают и сами пассажиры.

«Это время могло бы уйти на то, чтобы человек уже доехал бы дальше, водитель пытается забрать пассажиров у следующего рейса, либо наоборот оттянутся от предыдущего. Понятное дело, это выгодно водителю, а не пассажиру», — говорит активист Михаил Кругликов.

В департаменте транспорта о нареканиях в работе линейных диспетчеров знают. Кстати, именно здесь летом 2016 года работу контролёров движения решили узаконить. Транспортные предприятия с ними заключили договоры, выдали форменные жилеты и бейджи. Но несмотря на все усилия, незаконная деятельность продолжается.

«Очень трудно этих людей выявить, ведь когда появляются котролирующие органы, люди в форме, эти люди растворяются в толпе», — говорит начальник отдела общественного пассажирского транспорта департамента транспорта г. Ростова-на-Дону Александр Лисичкин.

Но съёмочной группе «Дон-ТР» выявить этих людей удалось легко. Как показал объезд по городу, «свистки» и в дождь, и в снег, и в любую непогоду — на боевом посту. От холодов и видимо пристальных глаз на перекрестке Большой Садовой и Ворошиловского они укрываются в машине. Легковой автомобиль целый день припаркован на полосе движения для общественного транспорта. Видимо, и это нарушение тоже выявить трудно.