Свой профессиональный день отмечают донские ювелиры

Сегодня в России поздравления принимают те, чьи работы на других праздниках являются подарками — ювелиры. Люди редкой и красивой специальности отмечают свой профессиональный день. Праздник этот появился не так давно — учредили его только в 2008 году, но сама профессия родилась еще до нашей эры.

В руках мастера серебряные крылья как будто оживают — металлическое оперение становится более четким и появляется особый блеск. Ювелир работает аккуратно, с хирургической точностью. Остается финальная шлифовка, опробирование инспекцией — и украшение попадет в руки заказчику. Всего на создание подобных моделей уходит до трех недель. Экономить время помогают современные методы производства.

«Сейчас все больше и больше используются новые технологии, 10 лет назад мы даже не знали, что такое в ювелирной сфере 3D-моделирование, прототипирование, 3D-принтер», — говорит руководитель ювелирной мастерской Антон Никулин.

Как только объемная модель готова, ее превращают в модель из воска. А затем начинается процесс литья — в золоте или в серебре. Дальше классическая ручная работа — шлифовка, добавление камней. Это, безусловно, один из самых кропотливых этапов, отмечают донские ювелиры. Каждый металл требует особого подхода.

«Сложнее работать с белым золотом, потому что оно чересчур плотное, металл капризный с ручным изготовлением. В том плане, что если что-то сделать не вовремя, не так его повернуть, не в тот момент его нагреть, он просто лопнет. И весь сплав приходится делать заново», — говорит ювелир Михаил Охременко.

И хотя, говорят ювелиры, технологичность немного убивает романтизм профессии, зато добавляет точность и качество. И в итоге каждое ювелирное украшение появляется на свет именно в том виде, в котором задумал заказчик.