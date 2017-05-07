Свой профессиональный праздник отмечают сегодня работники связи

Сегодня, 7 мая профессиональный праздник отмечают работники связи. Для Ростовской области — это особенная дата. Именно в низовье Дона в августе 1901 года состоялся первый гражданский сеанс связи, на котором присутствовал Александр Попов. С тех пор отрасль шагнула далеко вперед. Радио стало важнейшим атрибутом жизни всех жителей региона.

Гуляют, общаются, спешат по делам в Азове под музыку. На улицах и парках города из динамиков слышны популярные песни, развлекательные передачи, городские и мировые новости. За хорошее настроение жителей отвечает Анастасия Чечвий, руководитель уличного радио «Петровский бульвар».

«Накануне каждого дня мы монтируем плей-лист на будущий день. Загружаем шаблон и меняем музыкальные композиции, информационные, перебивки в зависимости от дня недели.»

Как главный редактор, именно Настя решает под какую музыку сегодня будут жить горожане, какую информацию услышат.

«У меня большая команда. Её сейчас здесь нет, так как это люди из разных городов, из разных регионов. Мы постоянно в коммуникации, в общении — современные технологии позволяют. И постоянно искать какой-то источник вдохновения», — говорит руководитель радио «Петровский бульвар» Анастасия Чечвий.

«Петровский бульвар» — единственное радио в Азове. Кроме развлекательной, у него есть ещё одна функция — оповещение населения. Собственно необходимость создания в городе системы массового информирования и дала толчок к появлению радио около четырёх лет назад.

История таганрогской радиостанции «ТВС» в несколько раз длиннее.

«Мы себя позиционируем достаточно громко — первое радио Таганрога. И это так! «ТВС»- первая ФМ-радиостанция города. Она появилась в 2000 году», — рассказывает главный редактор радио «ТВС» Людмила Восковая.

«Начинали в полуподвальном помещении. Ключевые моменты становления радио всегда старались запечатлеть на память.

Этой фотографией мы гордимся особенно, потому что здесь Борис Гребенщиков — один из первых наших звёздных гостей, который не побоялся прийти в это полуподвальное помещение.»

Звёзды — вообще частые гости на радиостанции. И это, говорят сотрудники, особенно привлекает зрителей. Хотя секрет популярности — это еще и актуальные новости, интересные программы, современная музыка, зажигательные прямые эфиры и харизматичные ведущие.

«Пятница, друзья. Это программа «Доброе бодрое утро».

Когда-то Марина Ольховская была корреспондентом на телевидении, потом был декрет, и предложение поработать диджеем на радио. О том, что его приняла Марина, ни разу не пожалела.

«Моя задача — раскачать народ, разбудить, взбодрить. Сделать так, чтобы настроение было хорошим. Бывает, что ты приходишь на работу с плохим настроением, а потом выходишь отсюда другим человеком», — рассказывает радиоведущая Марина Ольховая.

Поднимать настроение слушателям сотрудники радиостанции будут, конечно, и в свой профессиональный праздник.

Его отмечают и донские связисты. Год назад областной радиотелевизионный передающий центр перешёл на новое оборудование. Более компактное, чем раньше и более сложное.

«Раньше за подачу сигнала мы не отвечали. Оборудование габаритами стало меньше, а работы у людей становится больше», — говорит начальник производственно-технического отдела Ростовского ОРТПЦ Николай Резников.

Зато абоненты сразу заметили разницу. Вещание стало более качественным, слушать «Радио России», «Маяк» и «Вести FM» теперь можно даже в телефоне. Сейчас в Ростове и близлежащих городах и районах, но зона охвата сигналом растёт. Уже в мае жители Новочерскасска смогут свободно слушать «Радио России», а в Шахтах — начнёт вещать «Маяк».