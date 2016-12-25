Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Свой юбилей отметил Донской педагогический колледж

15:03 Воскресенье, 25.12.2016

Одному из старейших государственных учебных заведений системы педагогического образования Ростовской области — Донскому педагогическому колледжу — исполнилось 95 лет. По этому случаю в актовом зале учреждения 23 декабря прошел торжественный педагогический совет, рассказали в пресс-службе администрации города.

Сейчас в колледже работают 145 преподавателей и обучаются 2250 студентов. Выпускники этого учебного заведения востребованы на рынке труда, являются призерами конкурсов, соревнований различных уровней, инициаторами благотворительных и общественных акций.

Еще темы рубрики

25 декабря 2016
Свой юбилей отметил Донской педагогический колледж
25 декабря 2016
В 2016 году донские спортсмены прославили Ростовскую область на весь мир
25 декабря 2016
В Ростове обсудили готовность области к ЧМ-2018
25 декабря 2016
Донской регион в уходящем году стал лучшим в России по сбору урожая зерна

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.