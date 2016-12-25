Свой юбилей отметил Донской педагогический колледж
Одному из старейших государственных учебных заведений системы педагогического образования Ростовской области — Донскому педагогическому колледжу — исполнилось 95 лет. По этому случаю в актовом зале учреждения 23 декабря прошел торжественный педагогический совет, рассказали в пресс-службе администрации города.
Сейчас в колледже работают 145 преподавателей и обучаются 2250 студентов. Выпускники этого учебного заведения востребованы на рынке труда, являются призерами конкурсов, соревнований различных уровней, инициаторами благотворительных и общественных акций.
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