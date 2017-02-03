Своры бездомных псов в Ростове нападают на людей

Популяция бездомных животных в Ростове растёт, вместе с этим увеличивается и количество проблем. Пока коммерческий проект «Собачий патруль», о котором громко заявили в октябре, остался на бумаге, а в городской центр по надзору за беспризорными четвероногими нельзя дозвониться, горожане недоумевают — что же делать в ситуации, когда стаи агрессивных хвостатых нападают на людей.

Со стаей бездомных собак Лена Попко сталкивалась каждое утро. Путь девочки в школу проходит через парк Революции. Животных всегда старалась обойти стороной — уж слишком злыми выглядели псы. Но в тот день избежать неприятной встречи не удалось.

«Они были на газоне и вдруг начали бежать ко мне, особенно агрессивной была черная собака, самая большая. Начали кидаться, бросаться, окружили меня, хотели за ноги укусить. Очень испугалась, начала кричать, сняла портфель, начала размахивать», — говорит пострадавшая Елена Попко.

На помощь подоспели прохожие. Собак — а их было около 10 — удалось разогнать. С этой стаей жители Пролетарского района воюют давно и безрезультатно. И не только эта свора — безнадзорные четвероногие уже заполонили город. Среди вполне безобидных встречаются и опасные псы. Есть случаи нападения, после которых пострадавших госпитализировали. В ответ на все жалобы чиновники просят обращаться в центр безнадзорных животных.

«Необходимо обращаться и в департамент, и в центр безнадзорных животных. Есть сайт помимо телефона, на который можно обратиться, затем в порядке очередности будет осуществлен сотрудниками выезд на место, животное будет отловлено», — говорит начальник отдела благоустройства департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону Валентина Лишавская.

Именно с этой структурой заключен контракт на отлов бродячих четвероногих. Согласно указу губернатора, коммунальщики обязаны осматривать животных, и если они здоровы, прививать от бешенства, стерилизовать и возвращать на улицу. Но достучаться до ответственных невозможно.

Дозвониться до центра безнадзорных животных не удается ни по одному из указанных номеров, у учреждения нет сайта или электронной почты, где можно было бы оставить заявку, так что куда жаловаться на проблему — действительно непонятно.

Почти весь 2016-й работа центра была парализована из-за правовой «ямы»: постановление о контроле численности бездомных собак подписали только летом. До этого деньги из городской казны не поступали. Что мешает работе сейчас — неизвестно. В этом году на содержание центра выделено более 10 миллионов рублей.