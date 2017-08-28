Свыше 300 образцов современной военной техники представили на всероссийском форуме «Армия-2017″
Дончанам показали свыше 300 образцов современной военной техники на всероссийском форуме «Армия-2017″, который проходил в Ростовской области на полигоне Кадамовском. Его посетители смогли познакомиться с лучшими образцами вооружения страны, пострелять из симуляторов армейского оружия в тире, а также увидеть сражение на импровизированном поле боя. А в воздушную схватку вступили вертолеты и истребители. Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал «Армию-2017″ беспрецедентным по масштабам и насыщенности мероприятием. Желающие, в буквальном смысле, прикоснулись к мощи российского оружия. В течение пяти дней штаб округа предоставлял бесплатные трансферы. Форум на этой неделе проходил по всей стране. В организации южной площадки приняли участие больше трех тысяч военнослужащих округа.
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Полный ужас был. Специально приехали с женой, посмотреть, но почему то военные не пропускали проехать и пройти, указали на объезд, поехали, а это дорога вдоль поля и дорогой это трудно назвать, машину побили камнями, пыль, проехали около 3 км. в потоке машин, развернулись в итоге т.к. дорога вела не понятно куда и становилась хуже, ехавшие от туда люди сказали что там пробка, они стояли час и пришлось развернуться и уехать. В общем сильно сильно расстроились, не попали на выставку.