Свыше 300 образцов современной военной техники представили на всероссийском форуме «Армия-2017″

Дончанам показали свыше 300 образцов современной военной техники на всероссийском форуме «Армия-2017″, который проходил в Ростовской области на полигоне Кадамовском. Его посетители смогли познакомиться с лучшими образцами вооружения страны, пострелять из симуляторов армейского оружия в тире, а также увидеть сражение на импровизированном поле боя. А в воздушную схватку вступили вертолеты и истребители. Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал «Армию-2017″ беспрецедентным по масштабам и насыщенности мероприятием. Желающие, в буквальном смысле, прикоснулись к мощи российского оружия. В течение пяти дней штаб округа предоставлял бесплатные трансферы. Форум на этой неделе проходил по всей стране. В организации южной площадки приняли участие больше трех тысяч военнослужащих округа.