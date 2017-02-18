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ОБЩЕСТВО

Таганрог отметил юбилей со Дня рождения Фаины Раневской

12:17 Понедельник, 29.08.2016

Богатый на таланты Таганрог отметил юбилей одной из самых знаменитых своих уроженок. 120 лет исполнилось со Дня рождения Фаины Раневской — королевы второго плана, и ключевое слово здесь — «королева». Какую бы роль не играла Раневская, не заметить ее было нельзя. А её фразы уже давно разобраны на цитаты.

Флэшмоб в память о легендарной жительнице Таганрога. Именно с зонтиком в руках Фаину Раневскую помнят в роли Ляли в фильме «Подкидыш». Таганрог отмечает 120 лет со Дня рождения Фаины Раневской. По словам историков, королева второго плана тепло относилась к родному городу.

«У нас есть музей в гимназии, там организован уголок, посвященный Фаине Георгиевне. Выставлены трогательные письма, которые она присылала в гимназию, аттестат, фотографии и вещи, связанные с ней», — рассказывает учитель мариинской гимназии Таганрога Элина Пивоварова.

Сегодня самая большая экспозиция находиться в Краеведческом музее Таганрога. Фотографии актрисы, её письма и личные вещи. Сотрудники воссоздали небольшой уголок её квартиры в Москве. Это та самая обстановка, в которой жила Раневская. Точно также на стене висели самые дорогие и важные фотографии.

«Мы работаем с фактами и документами. Один из мифов о рождении развеяли. Но, возможно, главный миф, который мы ещё не развеяли, о том, что Фаина Раневская является автором анекдотов и скабрезных шуток», — отмечает старший научный сотрудник Историко-краеведческого музея Таганрога Татьяна Артюшкина.

Тем не менее, Фаина Раневская давно разобрана на цитаты и, вполне возможно, что популярность её афоризмов — это высшая степень признания таланта актрисы.

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Бигсинема 18.02.2017

Фаина Георгиевна, с юбилеем! Моя любовь к тебе вечна , обратился певец к Раневской и показал на левой руке татуировку с портретом актрисы. Кроме этого, артист напомнил властям Таганрога, что несколько лет назад они обещали открыть в доме Раневской музей.