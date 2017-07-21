Таганрог принимает финалистов соревнований по шахматам
Финальные соревнования по шахматам среди учащихся России стартуют сегодня в Таганроге. Приморский город принимает очередные состязания летней спартакиады. В них участвуют спортсмены из 16 регионов. В течение недели они будут выяснять, кто из них сильнее за шахматной доской.
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