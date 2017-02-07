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ОБЩЕСТВО

Таганрогская гостиница выставлена на торги за долг ‘Сбербанку’

11:34 Вторник, 07.02.2017

«Сбербанк» хочет выставить на торги таганрогскую гостиницу вместе с земельным участком в 748 кв. метров. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на сайт по реализации залогового имущества. Объявленная стоимость гостиницы составляет 14,32 миллионов рублей. Помимо здания и земельного участка, на торги выставлена и котельная, включенная в общую стоимость. Как сообщает «Коммерсантъ-Юг», гостиница ранее принадлежала таганрогской компании «Юстас». Компания задолжала «Сбербанку» более 10 миллионов рублей. Осенью 2016 года «Юстас» была признана банкротом, а имущество выставлено на торги.

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Артур 07.02.2017

Помещение гостиницы, котельная и в придачу большой участок земли, всего за 14 млн. рублей! Желающие приобрести на горизонте скоро появятся.