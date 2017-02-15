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ОБЩЕСТВО

Таганрогская ‘Студия 32′ может не попасть на Дельфийские игры

12:38 Среда, 15.02.2017

Таганрогский пластический театр «Студия 32″ может отстаивать культурную честь региона на предстоящих Дельфийских играх. Это своеобразная Олимпиада среди артистов. В этом году она пройдет в апреле в Свердловской области. Приезжают на этот фестиваль сотни коллективов из стран СНГ. Однако донскому претенденту все равно есть, чем выделиться, если, конечно, театральный коллектив смогут попасть на мероприятие.

О своем пластическом театре Марина Дрень мечтала еще со студенчества. Объясняет: «Говорящих и поющих много, а тех, кто рассказывает пластикой, жестами, мимикой, единицы». Мечта сбылась, когда ей — уже актрисе театра Чехова — ЮФУ предложил создать в Таганроге что-нибудь необычное. Семь лет прошло, а они до сих пор единственные на юге страны.

Со всевозможных фестивалей они, как правило, привозят призовые места. В прошлом году в Македонии боролись с профессиональными актерами всего мира и были в тройке лидеров. Сейчас готовят новую работу к очередной «Студенческой весне», но в голове держат другую мечту.

«Нам бы хотелось попасть на Дельфийские игры, которые сначала в России проходят, потом в странах СНГ. Далее будет Всемирный этап, куда мечтает, мне кажется, попасть каждый театральный коллектив. Мы тоже очень хотим. Заразились этим желанием от нашего режиссера. Узнали, почитали и теперь очень хотим туда попасть», — говорит актёр Студии пластики «32″ Михаил Головин.

Дельфийские игры — это почти Олимпиада, только культурная. Соревнуются артисты театралы, танцоры, певцы, циркачи и даже фотографы, тележурналисты, дизайнеры, парикмахеры и кулинары. В этом году фестиваль пройдет уже в 16 раз. От Ростовской области «Студия 32″ пока единственная подала заявку. Спектакль «Ночь огня», с которым собирались ехать, уже взял Гран-при на всероссийском фестивале.

«Ночь огня» — наша последняя работа. На мой взгляд, это самая серьезная наша работа. Когда я увидела видео, то поняла, что это для нас какой-то другой уровень. Мне кажется, получилась взрослая работа. Она очень красивая и атмосферная», — отмечает актриса Студии пластики «32″ Ксения Пузыренко.

Вот только вывезти её на молодежные Дельфийские игры, скорее всего, не удастся. Деньги на поездку коллективу не выделяют, а выезд в Свердловскую область студентам самим не потянуть.

«Нам сказали, что на этот фестиваль область отправляет бесплатно своих участников. Но в этом году нам сказали, что нужно самим участниками платить за возможность принимать участие. Это большие деньги для нашего коллектива», — поясняет руководитель Студии пластики «32″ Марина Дрень.

На решение вопроса остается немного времени: сборные от регионов должны быть сформированы до 28 февраля.

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Таганрогская ‘Студия 32′ может не попасть на Дельфийские игры

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