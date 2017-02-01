Таганрогские спасатели получили новую спецтехнику для тушения пожаров

Новую технику для тушения пожаров получили таганрогские спасатели. Современные машины не только обладают большим функционалом — например, в них есть приспособления для деблокации людей из обрушившихся зданий и поврежденных авто, но и стали более удобны для работы на узких таганрогских улочках.

Ретротехника, восстановленная руками таганрогских пожарных, неизменно вызывает восторг местной детворы. Смотрится настоящим раритетом, особенно на фоне современных машин, которые на днях поступили в часть. Старейшее пожарное подразделение города, открытое ещё в 1803 году, теперь оснащено по последнему слову техники.

«Позволяют нам нормально работать, проезжать по всем нашим улицам. В такие места исторической части города, где обычная техника, которую мы до того получали, она там не проходит в виду особенностей города», — говорит начальник 6-го отряда противопожарной службы по г. Таганрогу Алексей Жуков.

На вооружении 21-й пожарно-спасательной части Таганрога — три новых единицы техники. Две машины на базе «КамАЗа», один японец — компактный и манёвренный, с лёгкостью пройдёт по самым узким закоулкам города. Впрочем, всё, что касается оборудования — это чисто российские разработки. Именно благодаря спецоснащению эти автомобили считаются обладающими улучшенными характеристиками.

Улучшенные тактико-технические характеристики — это не просто более мощные двигатели, современное оборудование, но и, самое главное, комплектация. Это уже не просто пожарные машины, а целые комплексы, оснащённые не только средствами пожаротушения, но и всем необходимым аварийно-спасательным оборудованием.

Пожарные с гордостью демонстрируют богатый инструментарий. На борту кроме цистерны с водой, лестниц и рукавов, целый набор спасательной техники.

«Для вскрытия и разборки конструкций, для деблокации пострадавших из повреждённых автомобилей при ДТП, при обрушении зданий. Это ножницы комбинированные, резак для стали. Также на автомобиле имеется светящийся трос для газодымозащитной службы», — говорит заместитель начальника 21-й пожарно-спасательной части Артём Егоров.

Таганрог — не единственный город в области, который в противопожарном отношении стал более защищённым. Новая техника, в том числе высокой проходимости — снего- и болотоходы — теперь базируется у Весёловского водохранилища, в Кулешовке, Целине, Ростове. Всего за минувший год на вооружение донских пожарно-спасательных подразделений поступило 24 единицы техники.